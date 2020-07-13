Президент и премьер презентовали кандидатов на должность глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламентской фракции "Слуга народа" презентовали кандидатов на должности глав Национального банка Украины (НБУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК", - написал Качура в своем телеграм-канале в понедельник.