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19:56 13.07.2020

Президент и премьер презентовали кандидатов на должность глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

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Президент и премьер презентовали кандидатов на должность глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламентской фракции "Слуга народа" презентовали кандидатов на должности глав Национального банка Украины (НБУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК", - написал Качура в своем телеграм-канале в понедельник.

Теги: #нбу #кадры #амку
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