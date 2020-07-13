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19:27 13.07.2020

Во Львовской области разрешили работу детских садов и учреждений культуры

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Во Львовской области разрешили работу детских садов и учреждений культуры

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновление работы детских садов, инклюзивно-ресурсных центров, учреждений культуры и учреждений общепита, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Как указано в сообщении, послабления не касаются театров и кинотеатров.

В то же время, работа учреждений общественного питания и ночных клубов ограничена до 23:00.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, показатели заболеваемости и обнаружения случаев заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей, и это позволило послабить ограничительные мероприятия.

"Такие показатели внушают определенный оптимизм, но расслабляться еще рано. К врачам все еще обращается много больных, у медиков до сих пор много работы, и они в который раз просят всех быть бдительными – носить маски, сохранять дистанцию, не посещать места массового скопления людей", – цитируют в сообщении слова Максима Козицкого.

Теги: #коронавирус #ослабление #львовская_область
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