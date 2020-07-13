Во Львовской области разрешили работу детских садов и учреждений культуры
Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновление работы детских садов, инклюзивно-ресурсных центров, учреждений культуры и учреждений общепита, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Как указано в сообщении, послабления не касаются театров и кинотеатров.
В то же время, работа учреждений общественного питания и ночных клубов ограничена до 23:00.
По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, показатели заболеваемости и обнаружения случаев заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей, и это позволило послабить ограничительные мероприятия.
"Такие показатели внушают определенный оптимизм, но расслабляться еще рано. К врачам все еще обращается много больных, у медиков до сих пор много работы, и они в который раз просят всех быть бдительными – носить маски, сохранять дистанцию, не посещать места массового скопления людей", – цитируют в сообщении слова Максима Козицкого.