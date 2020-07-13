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19:31 13.07.2020

В ВОЗ предупреждают о невозможности в обозримом будущем вернуться в мире "к нормальной жизни" после коронавируса

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В ВОЗ предупреждают о невозможности в обозримом будущем вернуться в мире "к нормальной жизни" после коронавируса

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом COVID-19, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Я хочу быть прямым с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", - заявил Гебрейсус на брифинге.

Он и ранее не выражал оптимизма относительно возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Так, в июне глава ВОЗ заявил, что спустя полгода пандемии коронавируса ситуация пока далека от благополучного завершения. Глава ВОЗ отмечал, что, несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп. По мнению главы ВОЗ, "худшее еще впереди".

Теги: #коронавирус #воз #перспективы
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