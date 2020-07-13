Суд приговорил обвиняемого в госизмене "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения

Днепровский районный суд Киева приговорил бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

"Сегодня, 13 июля 2020 года, Днепровский районный суд. Киева поддержал позицию прокуратуры Автономной республики Крым признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерства здравоохранения Республики Крым" в составе "Совета министров Автономной республики Крым", предоставляя таким образом помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Михальчевский непосредственно принимал участие в реализации политики государства-оккупанта и легитимизации оккупационной власти. Кроме того, предоставлял помощь в организации и проведении незаконного "референдума о статусе Крыма" в 2014 году и отчитывался оккупационной администрации о результатах голосования своих подчиненных, которых склонял к получению гражданства Российской Федерации.

В январе 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания Михальчевского в Киеве. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; государственная измена) в его временном месте жительства в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

9 июля 2019 года Днепровский райсуд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.