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19:14 13.07.2020

В мире все больше людей страдают от голода, в 2020г ситуация ухудшится

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В мире все больше людей страдают от голода, в 2020г ситуация ухудшится

Около 700 млн человек на Земле столкнулись с проблемой голода в 2019 году, этот показатель увеличился почти на 60 млн за последние пять лет, говорится в опубликованном в понедельник докладе нескольких структур, занимающихся при ООН этой проблематикой.

"Последнее исследование "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" показывает, что почти 690 млн человек столкнулись с голодом в 2019 году, что на 10 млн больше, чем в 2018 году", - говорится в пресс-релизе к докладу.

В нем отмечается, что наибольшее число случаев, связанных с нехваткой еды, зафиксировано в Азии, тогда как в Африке голод "распространяется быстрее всего" в мире.

Так, по данным ООН, в Азии насчитывается 381 млн страдающих от голода, в Африке - 250 млн, в Латинской Америке и Карибском регионе - 48 млн.

Согласно исследованию, ситуация в 2020 году, как ожидается, ухудшится из-за пандемии коронавируса.

"Поскольку прогресс в борьбе с проблемой голода забуксовал, пандемия COVID-19 усиливает случаи незащищенности и несоответствия глобальных продовольственных систем, под которыми понимаются вся деятельность и процессы, влияющие на производство, распределение и потребления продовольствия", - говорится в докладе.

По оценкам ООН, к концу 2020 года "из-за экономической рецессии, вызванной COVID-19, 132 млн человек могут столкнуться с проблемой голода".

ООН ежегодно публикует доклад о ситуации с голодом в мире. Оно готовится совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Международным фондом сельскохозяйственного развития, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой и Всемирной организацией здравоохранения.

Теги: #оон #голод
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