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18:31 13.07.2020

Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива откладывается из-за карантинных мер в Италии - Денисова

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Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива откладывается из-за карантинных мер в Италии - Денисова

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, осужденный в Италии, из-за карантинных ограничений не может получить необходимую медицинскую помощь, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из-за продолжения карантинных мер судом определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца (Виталия Маркива – ИФ) в итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Она обратилась к послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Андреа Нобили и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой обеспечить права Маркива во время заключения.

Денисова также напомнила, что 26 мая 2020 года Национальная полиция Украины завершила проведение следственного эксперимента в рамках уголовного производства о гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.

"Специалистами проведены акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. После получения профессиональных выводов экспертов следователями Нацполиции, сведения были переданы стороне защиты. Надеюсь, что эти сведения будут приняты и учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы в Милане", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 12 июля 2019 года судом присяжных города Павия (Ломбардия) в Италии был приговорен к 24 годам тюрьмы старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

Теги: #денисова #суд #маркив
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