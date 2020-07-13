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18:20 13.07.2020

В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

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В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

Двое молодых людей пытались украсть медные листы кровли с дома №15 на Андреевском спуске в центре Киева, известного как "Замок Ричарда – Львиное сердце", они задержаны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Буквально только в районе ул. Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб "Замку Ричарда" на Андреевском спуске. Молодые люди хотели "заработать" денег, обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, это те же "деятели", которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви", - написал Кличко в Facebook в понедельник.

Он отметил, что здание находится в частной собственности и правоохранители сейчас ждут его владельцев их представителей, чтобы зафиксировать претензии, как потерпевшей стороны.

"Убежден, вандалы должны понести ответственность по закону, а также отработать на благо города. Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!", - написал Кличко.

Многоэтажный дом на Андреевском спуске, 15, построен в 1902-1904 гг. в стиле английской готики на склоне горы, из-за чего и получил народное название "Замок Ричарда – Львиное сердце". Является известной достопримечательностью исторического центра Киева. Изначально был доходным домом, в нем в разное время жил ряд известных художников. С конца 1990-х был выкуплен в частную собственность и отселен. Заявлены планы его реконструкции и превращения вновь в доходный дом.

Теги: #киев #кличко #кража
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