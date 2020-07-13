Рада обязала основателей санаторных школ изменить тип учебных заведений или реорганизовать их

Верховная Рада поддержала законопроект, которым обязала основателей санаторных школ и санаторных школ-интернатов в течение года изменить тип своих учебных заведений на учреждения общего среднего образования либо прекратить их существование путём реорганизации либо ликвидации.

За соответствующий законопроект №3719 "О внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона "О полном общем среднем образовании" по расширению возможностей для трансформации образовательной сети" на заседании в понедельник в целом проголосовали 232 народных депутата.