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17:18 13.07.2020

Рада обязала основателей санаторных школ изменить тип учебных заведений или реорганизовать их

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Рада обязала основателей санаторных школ изменить тип учебных заведений или реорганизовать их

Верховная Рада поддержала законопроект, которым обязала основателей санаторных школ и санаторных школ-интернатов в течение года изменить тип своих учебных заведений на учреждения общего среднего образования либо прекратить их существование путём реорганизации либо ликвидации.

За соответствующий законопроект №3719 "О внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона "О полном общем среднем образовании" по расширению возможностей для трансформации образовательной сети" на заседании в понедельник в целом проголосовали 232 народных депутата.

Теги: #школа #образование #санаторий #верховная_рада
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