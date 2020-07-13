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17:18 13.07.2020

Миссия ВОЗ в Китае намерена установить, животного ли происхождения коронавирус

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Миссия ВОЗ в Китае намерена установить, животного ли происхождения коронавирус

Основная цель работы экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отправившейся ранее в Китай, установить, является ли коронавирус COVID-19 животного происхождения.

"Один из самых серьезных вопросов для нас заключается в том, чтобы узнать, передался ли коронавирус человеку от животного, и что это было за животное", - заявил журналистам в понедельник представитель ВОЗ.

В конце прошлой недели в Китай прибыла группа экспертов ВОЗ, которая будет заниматься вопросами происхождения коронавируса.

Теги: #коронавирус #воз #китай
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