События

15:39 13.07.2020

Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

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Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дагурь и снял с нее электронный браслет, сообщает "5 канал".

«Суд изменил меру пресечения… Сняли территориальные ограничения и сегодня с нее снимут электронный браслет»,- сообщает телеканал.

Ранее в отношении Дугарь действовала мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Защита ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения.

Теги: #шеремет #дугарь #суд
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