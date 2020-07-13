Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

В Украине происходит некоторая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль привел статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели.

Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, не соблюдающих карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов. На них составлены 102 административных протокола.