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14:23 13.07.2020

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

В Украине происходит некоторая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль привел статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели.

Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, не соблюдающих карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов. На них составлены 102 административных протокола.

Теги: #коронавирус #зеленский
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