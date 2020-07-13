События

12:52 13.07.2020

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

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Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники с начала суток пять раз нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных обстрелов позиций украинских защитников. После 5 утра противник вел огонь из АГС и стрелкового оружия по защитникам Каменки. С 6:50 защитники Луганского зафиксировали разрывы 12 вражеских мин калибра 120-мм. Оккупанты вели обстрел от н.п. Нижнее Лозовое", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, после 8 утра враг выпустил 10 мин 120-го калибра по позициям украинских воинов в районе н.п. Крымское, а с 9:45 более часа шли боевые действия в районе поселка Славное. После 10:15 враг выпустил 9 мин калибра 82-мм по украинским защитникам н.п. Пищевик.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что утром в понедельник российские наемники обстреляли украинские позиции на Донбассе возле н.п.Славное, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи н.п.Зайцево.

Также за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего пятеро украинских бойцов были ранены, еще у одного - боевая травма.

Теги: #рф #оос #украина
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