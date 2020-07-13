Правоохранители Львовской области задержали злоумышленников, которые незаконно завладели 6 млн грн коммерческой структуры - Нацполиция

Правоохранители Львовской области задержали двух жителей Днепропетровской области, которые незаконно завладели 6 млн грн коммерческой структуры, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"В ходе следствия полицейские установили, что два человека заранее готовились к завладению средствами коммерческой структуры. Для этого еще в феврале 2020 года зарегистрировали одного злоумышленника как физическое лицо предпринимателя и открыли на его имя несколько счетов в банковских учреждениях. Организатор преступной "схемы" ранее уже отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, среди которых убийство и разбойное нападение", - сказано в сообщении.

Так, в мае злоумышленники "перевипустили" сим-карту и получили доступ к "финансовому" телефону бухгалтера коммерческой структуры и к файловому ключу. С помощью ключа они получили беспрепятственный доступ к счетам предприятия.

"Получив необходимые коды и пароли, в течение двух дней перевели 6 млн грн на счета физического лица предпринимателя. В дальнейшем сняли средства через банкоматы и в отделениях банков", - отметили в полиции.

Отмечается, что злоумышленники использовали маски и капюшоны, а по городу перемещались исключительно на такси, после они изменили номера мобильных телефонов и место жительства.

10 июля полицейские задержали их: одного в Кривом Роге, другой в Киеве. Лицам сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 (кража), ч.5 ст.27, ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Галицким районным судом Львова подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога общей суммой почти 6,5 млн грн.