События

12:08 13.07.2020

У совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе мужчины выявили содержание 1.32 промилле алкоголя – прокуратура Киева

2 мин читать
У совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе мужчины выявили содержание 1.32 промилле алкоголя – прокуратура Киева

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, произошедшего на Столичном шоссе, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

"Водителя "Мерседес-Бенц GL 250D" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее в полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе, которое произошло вечером 12 июля. "В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. … Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

"В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - отметили в полиции.

39-летний водитель автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной ДТП.

Теги: #киев #дтп #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 13.07.2020
Кличко: большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию

Кличко: большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию

10:08 13.07.2020
В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

08:02 13.07.2020
В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

22:22 12.07.2020
До конца вечера воскресенья и в ночь на понедельник в Киеве ожидаются грозы

До конца вечера воскресенья и в ночь на понедельник в Киеве ожидаются грозы

14:29 12.07.2020
В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

10:35 12.07.2020
В ДТП в Червонограде один человек погиб, двое госпитализированы

В ДТП в Червонограде один человек погиб, двое госпитализированы

10:19 12.07.2020
В Киеве 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе два медика

В Киеве 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе два медика

09:28 12.07.2020
Водитель грузовика, который насмерть сбил прокурора вблизи Николаева, задержан, открыто уголовное производство

Водитель грузовика, который насмерть сбил прокурора вблизи Николаева, задержан, открыто уголовное производство

02:44 12.07.2020
Спасатели ликвидировали ночной пожар на свалке в Киеве

Спасатели ликвидировали ночной пожар на свалке в Киеве

23:50 11.07.2020
Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погибли двое украинских военных

В Украине 612 человек заболели covid-19 за минувшие сутки, 385 - выздоровели, 15 новых жертв вируса

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

На Донбассе ранены двое украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Правоохранители Львовской области задержали злоумышленников, которые незаконно завладели 6 млн грн коммерческой структуры - Нацполиция

В ВСУ за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, всего болеют 143 человека

Разработать вакцину от коронавируса вряд ли удастся к 2021 году, считает французский эпидемиолог

На Донбассе погибли двое украинских военных

СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

Минздрав намерен закупить 400 машин "скорой" до конца года

Количество больных COVID-19 выросло в 14 областях Украины и в Киеве

Полиция Киевщины задержала вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя

Коронавирус можно взять под контроль, считает глава ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА