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11:40 13.07.2020

В ВСУ за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, всего болеют 143 человека

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В ВСУ за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, всего болеют 143 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки не зафиксировано новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 143 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 13 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 143 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 443 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков.

Так, за прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 59 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 612 новых случаев COVID-19, 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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