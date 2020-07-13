Разработать вакцину от коронавируса вряд ли удастся к 2021 году, считает французский эпидемиолог

Шанс того, что эффективную вакцину от коронавируса удастся получить к 2021 году, крайне невелик, заявил представитель команды научных советников правительства Франции эпидемиолог Арно Фонтане.

"На разработку вакцины уходит несколько лет", - приводят его слова французские СМИ.

"Конечно, для разработки вакцины (против коронавируса - ИФ) прикладываются беспрецедентные усилия, но я был бы очень удивлен, если бы у нас был бы ее эффективный экземпляр в 2021 году", - пояснил он.

Он отметил, что обществу придется "жить с этим вирусом", а поскольку французские власти не намерены вновь вводить общенациональную изоляцию, жители должны соблюдать физическую дистанцию. Фонтане подчеркнул, что главной опасностью остаются массовые собрания людей, а местами, где наиболее высок уровень эпидемиологической угрозы, являются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй потенциальной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции.

Между тем, напоминают СМИ, в минувшую субботу на пляже в Ницце прошла вечеринка с участием тысяч человек, что на фоне пандемии коронавируса вызвало массовое недовольство у общественности. Также в субботу группа французских врачей призвала правительство сделать обязательным ношение масок в помещениях с целью помешать возникновению второй возможной волны коронавируса.