СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму. Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведения так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюту происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Отмечается, что сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

"Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.190, ч.1 ст.209 и ч.1 ст.220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".