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10:08 13.07.2020

В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

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В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

Сотрудники столичной полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе, которое произошло вечером 12 июля, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. … Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

Так, предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

"В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - отметили в полиции.

Также 39-летний водитель автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной ДТП.

Теги: #киев #дтп #полиция
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