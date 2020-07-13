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09:48 13.07.2020

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

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Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в вопросе смены статуса комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть, сообщает "Анадолу".

"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - отметил он.

Эрдоган добавил, что те, кто критикуют Турцию, "не могут бороться с исламофобией на своей территории". Он также назвал это решение суверенным правом.

В пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Теги: #святая_софия #турция #мечеть #эрдоган
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