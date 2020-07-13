В Украине 612 человек заболели covid-19 за минувшие сутки, 385 - выздоровели, 15 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 612 новых случая Covid-19, 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 12 июля, сообщалось о 678 новых случаях заболевания Covid-19; 11 июля было 800 новых инфицированнных, 10 июля – 819, 9 июля - 810 новых случаев заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 54 133 человек, выздоровевших – 26 503, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 398 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 232 человек, что на 212 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (104 случая), Ривненской (99) и Закарпатской областях (79) и в Киеве (56 случаев).