События

08:24 13.07.2020

Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

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Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

В результате непогоды остаются обесточенными три области, сообщила Госслужба по чрезвычайном ситуациям.

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 10, Луганская - 9 и Киевская – 4", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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Интерфакс-Украина
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