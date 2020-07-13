События

08:12 13.07.2020

Из-за паводков на Закарпатье остаются разрушенными более 200 км дорог

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В результате паводков на Закарпатье разрушенными остаются более 200 км дорог, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 07:00 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Также повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек", - добавили в ведомстве.

Также в ГСЧС отметили, что за прошедшие сутки спасателями работы по ликвидации последствий наводнения не проводились.

 

Теги: #дороги #паводки #закарпатье #украина
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