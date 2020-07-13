В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

В Голосеевском районе Старообуховского шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, из них двое детей, еще один в реанимации, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"12 июля в 17:25 в Голосеевском районе Старообуховского шоссе произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей, в результате чего погибли 4 человека (из них 2 ребенка 2008 и 2010 г.р.) и пострадал 1 человек, который с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

От ГСЧС для деблокации привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В то же время интернет-издание "Киев оперативный" информирует, что по предварительной информации от свидетелей, три человека из Hyundai погибли на месте, пострадавших из Mercedes AI0999HB госпитализировали. Также сообщается, что водитель Mercedes пребывал в нетрезвом состоянии и также имеются признаки наркотического опьянения.

По информации издания, перед тем, как вылететь на встречную полосу водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter.

Отмечается, что в автомобиле Hyundai ехало пять человек - двое взрослых (погибли сразу), девочка 8 лет (также погибла) и еще двое ребят 10 и 12 лет (госпитализированы в критическом состоянии). Вскоре 10-летний мальчик умер в больнице.