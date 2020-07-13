События

08:02 13.07.2020

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

1 мин читать
В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

В Голосеевском районе Старообуховского шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, из них двое детей, еще один в реанимации, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"12 июля в 17:25 в Голосеевском районе Старообуховского шоссе произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей, в результате чего погибли 4 человека (из них 2 ребенка 2008 и 2010 г.р.) и пострадал 1 человек, который с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

От ГСЧС для деблокации привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В то же время интернет-издание "Киев оперативный" информирует, что по предварительной информации от свидетелей, три человека из Hyundai погибли на месте, пострадавших из Mercedes AI0999HB госпитализировали. Также сообщается, что водитель Mercedes пребывал в нетрезвом состоянии и также имеются признаки наркотического опьянения.

По информации издания, перед тем, как вылететь на встречную полосу водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter.

Отмечается, что в автомобиле Hyundai ехало пять человек - двое взрослых (погибли сразу), девочка 8 лет (также погибла) и еще двое ребят 10 и 12 лет (госпитализированы в критическом состоянии). Вскоре 10-летний мальчик умер в больнице.

Теги: #киев #украина #дтп_жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 13.07.2020
В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине объявили о штормовом предупреждении

08:24 13.07.2020
Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

08:19 13.07.2020
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги лесного пожара в Луганской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги лесного пожара в Луганской области

08:12 13.07.2020
Из-за паводков на Закарпатье остаются разрушенными более 200 км дорог

Из-за паводков на Закарпатье остаются разрушенными более 200 км дорог

07:18 13.07.2020
Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

04:34 13.07.2020
Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

01:13 13.07.2020
На Буковине 21 новый случай заболевания коронавирусом

На Буковине 21 новый случай заболевания коронавирусом

22:22 12.07.2020
До конца вечера воскресенья и в ночь на понедельник в Киеве ожидаются грозы

До конца вечера воскресенья и в ночь на понедельник в Киеве ожидаются грозы

21:12 12.07.2020
В Ровенской области зафиксировали 68 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали 68 новых случаев коронавируса

20:03 12.07.2020
В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Трое украинских военных ранены на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

В России разбился самолёт АН-2, погиб один человек

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн

Грузия с 13 июля снимает ограничения на регулярные авиарейсы в направлении Мюнхена, Парижа и Риги

В Таджикистане 46 новых случаев заражения Covid-19

ЕС назвал неконструктивным подход России и Китая при голосовании по Сирии в СБ ООН

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА