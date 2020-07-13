События

07:20 13.07.2020

В России разбился самолёт АН-2, погиб один человек

1 мин читать

Один человек погиб, один пострадал при падении самолёта АН-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. 

"В 04:10 в населенном пункте Кистенево Нижегородской области упал и загорелся самолет АН-2. Пострадали 2 человека, из них один погиб", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пострадавший мужчина 1965 г.р. госпитализирован в ЦРБ.

Причины происшествия выясняют компетентные органы.

На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данным Приволжского СУ СКР, на борту находилось два человека.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ уточняет, что один из них, мужчина 1961 г.р., погиб.

Организована доследственная проверка.

Теги: #самолет #россия #нижновгород #падение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 12.07.2020
В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

03:29 10.07.2020
В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

19:33 06.07.2020
МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

02:39 04.07.2020
Советники "нормандской четверки" в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне

Советники "нормандской четверки" в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне

08:25 03.07.2020
Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

21:31 02.07.2020
В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

00:40 01.07.2020
Газпром вернул Польше переплату за газ по решению арбитража, продолжает обжаловать решение

Газпром вернул Польше переплату за газ по решению арбитража, продолжает обжаловать решение

20:34 25.06.2020
Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

01:25 25.06.2020
Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

23:02 24.06.2020
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине объявили о штормовом предупреждении

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги лесного пожара в Луганской области

Из-за паводков на Закарпатье остаются разрушенными более 200 км дорог

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн

Грузия с 13 июля снимает ограничения на регулярные авиарейсы в направлении Мюнхена, Парижа и Риги

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА