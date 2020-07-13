В России разбился самолёт АН-2, погиб один человек

Один человек погиб, один пострадал при падении самолёта АН-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 04:10 в населенном пункте Кистенево Нижегородской области упал и загорелся самолет АН-2. Пострадали 2 человека, из них один погиб", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пострадавший мужчина 1965 г.р. госпитализирован в ЦРБ.

Причины происшествия выясняют компетентные органы.

На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данным Приволжского СУ СКР, на борту находилось два человека.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ уточняет, что один из них, мужчина 1961 г.р., погиб.

Организована доследственная проверка.