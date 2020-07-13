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07:18 13.07.2020

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

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Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских бойцов

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пятеро украинских бойцов ранены, еще у одного боевая травма, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в понедельник.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреляли захватчики и украинских защитников у н.п. Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта российские наемники задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Опытно агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки наемники по стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке, использовав артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу, что привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Каменки.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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