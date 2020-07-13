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07:09 13.07.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн

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Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на понедельник, 13 июля, достигло 13 млн 34 тыс. 955 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила 571 тыс. 518 человек, излечились почти 7,6 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты на утро понедельника -73,3, сообщил Worldometer.

Теги: #рост #коронавирус #мир #инфицированные
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