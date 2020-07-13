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05:44 13.07.2020

Грузия с 13 июля снимает ограничения на регулярные авиарейсы в направлении Мюнхена, Парижа и Риги

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Грузия с 13 июля снимает ограничения на регулярные авиарейсы в направлении Мюнхена, Парижа и Риги

Власти Грузии с начала следующей недели отменяют запрет на выполнение прямых регулярных авиарейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии от 23 мая "Об утверждении правил изоляции и карантина", говорится на сайте "Законодательного вестника" республики.

В нем отмечается, что с 13 июля ограничения перестанут распространяться на те прямые регулярные международные рейсы, которые выполняются из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Мюнхен, Париж и Ригу, а также в обратном направлении.

"Решение о количестве частот полетов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии, по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития", - говорится в постановлении.

Рейсы по данным направлениям будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями.

На этой неделе сообщалось, что уже достигнуто соглашение с авиакомпанией Lufthansa о том, что регулярное сообщение между Тбилиси и Мюнхеном будет возобновлено не позднее 2 августа, с частотой - два рейса в неделю. Что касается двух других направлений, то продолжаются переговоры с авиакомпаниями Air France, а также AirBaltic, которая представлена в трех государствах Прибалтики.

Ранее власти Грузии приняли решение разрешить въезд в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для визитеров из этих стран установлены следующие условия - по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами полностью было приостановлено с 21 марта. В конце июня Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, продлило до 31 июля ограничения на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые поэтапно планировалось возобновить с 1 июля.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 986 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 857, скончались 15 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 219 пациентов, в режиме карантина находятся 5 тыс. человек.

Теги: #грузия #авиарейсы #европа #возобновление
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