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04:34 13.07.2020

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

К очередному смягчению карантина в Украине по состоянию на 12 июля не готовы семь областей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

Как отмечается, в Закарпатской области превышает норму показатель загруженности коек – 59,64% при допустимом показателе менее 50%. Также там выше нормы процент выявления инфицирования коронавирусом – 15,28% при установленном уровне 11%. Аналогичный показатель превышения нормы в Волынской (19,41%) и Ровенской (12,79%) областях.

В Тернопольской и Винницкой превышен показатель динамики заболевания – 22,4% и 14,63% соответственно (должно быть меньше 10%). При этом в Донецкой и Черниговской областях недостаточный уровень тестирования на Covid-19.

По состоянию на утро 12 июля в Украине коронавирусом заразились 678 человек за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев.

Теги: #карантин #украина #ослабление #коронавирус
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