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01:13 13.07.2020

На Буковине 21 новый случай заболевания коронавирусом

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На Буковине 21 новый случай заболевания коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировано 21 новый случай коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных превысило 5 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 12 июля официально подтверждено еще 21 случай заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 218 образцов", - написал Осачук в Фейсбуке.

Также он отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5161 человека.

Кроме того, 67 буковинцев в течение воскресенья выздоровели от COVID-19.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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