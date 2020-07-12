В Ровенской области зафиксировали 68 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 68 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 4697 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 12 июля на Ровенщине зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4697 случаев заболевания коронавирусной болезни", - написал коваль на воей странице в Фейсбуке.

В частности, это жители из Ровно – 20, г.Вараш – 5, Костопильский район - 11 (г.Костополь-1, с.Дюксин 5, с.Звиздивка-2, с.Злазне 1, с.Постийно-1, с.Деражне-1), Ровенский район - 17 (пгт Оржив-6, с.Обарив 2, с.Тры Копцы-2, с.Дядьковичи-1, с.Старожукив-1, с.Велика Емельяна-1, с.Новая Любомирка-1, с.Карпиливка-1, с.Грабов-1, пгт Клевань-1), Заричненский район - 1 (пгт Заречное), Рокитнивский район 2 (с.Каменный 1, пгт Томашгород-1), Млиновский район - 2 (с.Малые Дорогостаи-1, с.Топилля-1), Радивиловский район -5 (м.Радивилов-2, по одному из сел Левятин, Немировка, Пидзамче), Владимирецкий район - 4 (пгт Владимирец, с.Бабка, с.Красносилля, с.Стара Рафаловка), Дубенский район - 1 (Верба).

По его словам, возраст больных от 5 до 81 года.

Кроме того, глава ОГА добавил, что от коронавируса умерли 82 человека и 2773 выздоровели.

"В области 82 летальных случая, вызванные COVID-19. К сожалению, умерли 72-летние жители г.Здолбунова и с.Городець Владимирецкого района. Преодолели болезнь 2773 человека. Сегодня выздоровел 21 житель из города Ровно и Ровенского, Здолбуновского, Гощанского районов", - отметил он.

Также Коваль добавил, что в лабораториях области остается 36 образцов.