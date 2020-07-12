События

20:03 12.07.2020

В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

1 мин читать
В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

В результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Национального корпуса" в Шевченковском районе Харькова пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"12 июля в 15:52 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской. В результате происшествия пострадали 22 и 32-летние мужчины. Они доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин.

Следственный Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Вместе с тем стало известно, что конфликт возник между сторонниками партии (Анатолия – ИФ) Шария и представителями "Национального корпуса". Конфликт якобы произошел под домом семьи бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Кацубы.

Теги: #пострадавшие #украина #конфликт #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

18:46 12.07.2020
В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

18:33 12.07.2020
В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

18:20 12.07.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

13:23 12.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:22 12.07.2020
В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

09:52 12.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

09:31 12.07.2020
В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

23:50 11.07.2020
Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

12:34 11.07.2020
В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома

В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Трое украинских военных ранены на Донбассе

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди, объявлен II уровень опасности

Российские наемники продолжают наращивать минные поля, в полосе отвода обнаружено 11 танков

Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения Covid-19, въезд из Украины будет запрещен

МИД Бельгии приветствовал принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи для Сирии

В Беларуси 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

Пограничники Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий лесного пожара в Луганской области

На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА