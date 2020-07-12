В Харькове в результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Нацкорпуса" пострадали и были госпитализированы двое мужчин

В результате конфликта сторонников партии Шария и представителей "Национального корпуса" в Шевченковском районе Харькова пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"12 июля в 15:52 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской. В результате происшествия пострадали 22 и 32-летние мужчины. Они доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин.

Следственный Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Вместе с тем стало известно, что конфликт возник между сторонниками партии (Анатолия – ИФ) Шария и представителями "Национального корпуса". Конфликт якобы произошел под домом семьи бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Кацубы.