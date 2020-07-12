События

18:46 12.07.2020

В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

1 мин читать
В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране.

Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский "Боинг" за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.

Украинский лайнер был сбит 8 января текущего года, в результате погибли 176 человек.

Теги: #самолет #украина #причина #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

18:33 12.07.2020
В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

18:20 12.07.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

13:23 12.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:22 12.07.2020
В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

09:52 12.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

09:31 12.07.2020
В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

08:04 11.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

07:51 11.07.2020
Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

07:25 11.07.2020
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Трое украинских военных ранены на Донбассе

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди, объявлен II уровень опасности

Российские наемники продолжают наращивать минные поля, в полосе отвода обнаружено 11 танков

Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения Covid-19, въезд из Украины будет запрещен

МИД Бельгии приветствовал принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи для Сирии

В Беларуси 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

Пограничники Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий лесного пожара в Луганской области

На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА