События

18:33 12.07.2020

В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

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В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила пресс-служба Госпотребслужбы в Facebook.

"В общежитии выявлено пятеро больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех - в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13.

"Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Теги: #общежитие #коронавирус #украина #университет
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