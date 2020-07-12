Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

Российские наемники с начала воскресенья 11 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали пятеро бойцов ООС, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что бойцов оперативно доставили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете вел огонь из 152-х мм артиллерийских систем у Новотошковского, а защитников Орехово и Крымского враг обстрелял из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Хутора Свободный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксировано вблизи Опытно. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

Отмечается, на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.