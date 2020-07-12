События

18:20 12.07.2020

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

2 мин читать
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пятеро украинских бойцов

Российские наемники с начала воскресенья 11 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали пятеро бойцов ООС, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что бойцов оперативно доставили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете вел огонь из 152-х мм артиллерийских систем у Новотошковского, а защитников Орехово и Крымского враг обстрелял из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Хутора Свободный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксировано вблизи Опытно. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

Отмечается, на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

18:46 12.07.2020
В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

В Тегеране назвали главную причину январской трагедии с украинским "Боингом": отсутствие связи командования с зенитчиками

18:33 12.07.2020
В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

В общежитии одного из киевских университетов зафиксировали вспышку коронавируса, все заболевшие иностранцы

13:23 12.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:22 12.07.2020
В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди

10:59 12.07.2020
На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

09:52 12.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

09:31 12.07.2020
В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

08:04 11.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

07:51 11.07.2020
Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Трое украинских военных ранены на Донбассе

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди, объявлен II уровень опасности

Российские наемники продолжают наращивать минные поля, в полосе отвода обнаружено 11 танков

Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения Covid-19, въезд из Украины будет запрещен

МИД Бельгии приветствовал принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи для Сирии

В Беларуси 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

Пограничники Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий лесного пожара в Луганской области

В ВСУ за сутки выявили два новых случая COVID-19, всего болеют 144 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА