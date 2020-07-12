ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь (Московского патриархата) решили не проводить крестный ход в рамках празднования 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси в 2020 году в связи с карантинными мерами, принятыми в рамках противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход", - написал министр культуры Украины Александр Ткаченко, сославшись на официальные сообщения церквей.

По его словам, в обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. "Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - добавил Ткаченко.