События

14:48 12.07.2020

В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди, объявлен II уровень опасности

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В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди, объявлен II уровень опасности

По данным Укргидрометцентра, 12 июля в западных областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый).

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).

В понедельник, 13 июля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Теги: #карпаты #погода #закарпатская_область
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Интерфакс-Украина
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