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14:42 12.07.2020

Российские наемники продолжают наращивать минные поля, в полосе отвода обнаружено 11 танков

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Российские наемники продолжают наращивать минные поля, в полосе отвода обнаружено 11 танков

Наблюдательный полет беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал размещение 11 танков Т-64 и 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт С" вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, то есть с нарушением линии отвода, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Также украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости с участком разведения сил и средств "Петровское".

"Кроме этого, с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - сообщают в пресс-центре.

По данным Минобороны, украинская сторона СЦКК обеспокоена тем, что российско-оккупационные войска продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. "Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

Теги: #рф #оос #обсе
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