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14:41 12.07.2020

Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения Covid-19, въезд из Украины будет запрещен

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Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения Covid-19, въезд из Украины будет запрещен

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах, сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания Covid-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.

Теги: #венгрия #граница #коронавирус
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