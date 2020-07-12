В Беларуси 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 12 июля зарегистрированы 64 тыс. 932 человека с положительным тестом на Covid-19, прирост за последние сутки составил 165 случаев против 163 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 (на 11 июля - 459) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 12 июля выздоровели и выписаны 55 тыс. 380 (на 11 июля - 54 тыс. 919) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. Таким образом, прирост за стуки составил 461 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 134 тыс. 653 теста на коронавирусную инфекцию (на 11 июля - 1 млн 123 тыс. 614).