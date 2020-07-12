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14:29 12.07.2020

В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

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В Киеве коронавирус подтвержден у 5 детей и 2 медиков, 11 человек госпитализированы

11 из 67 киевлян, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусноая болезнь Covid-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 14, в Соломенском - 13 и в Святошинском районе - 9 случаев. Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя!", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 3 девочки - трех, семи и 13 лет. Также заболели 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и двое мальчиков - 12 и 14 лет.

Заболели Covid-19 в том числе и двое медиков.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, выявлено 678 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 457 выздоровели. Сейчас болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.

В Киеве за сутки 67 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти также не было, количество болеющих достигло отметки в 4000 человек.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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