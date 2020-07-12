События

13:23 12.07.2020

На Донбассе ранены двое украинских военных

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На Донбассе ранены двое украинских военных

Российские наемники восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала текущих суток до полудня воскресенья, в результате обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В результате одного из сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских защитников получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воины оперативно эвакуированы в лечебное учреждение", - говорится в сводке.

По данным Минобороны, все обстрелы имели место утром. В ходе обстрелов противник применил артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм и 120-мм минометы, вел огонь из автоматических, а также станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения операции Объединенных сил подавляли активность противника решительно и жестко, применяя по его позициям дежурные огневые средства. Потери врага в результате ответного огня уточняются. Ситуация в районе проведения операции полностью контролируется", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #оос #украина
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