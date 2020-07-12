События

10:59 12.07.2020

На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

1 мин читать
На Донбассе зафиксированы более 10 Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников с нарушением линии отвода

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон возле Лутугино (на юго-западе от Луганска) зафиксировала одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С с нарушением линии отвода, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"10 июля 2020 во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксирован на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке в воскресенье.

Также УС СЦКК отмечает, что российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".

Наблюдатели УС СЦКК подчеркнули, что "с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ".

Теги: #отвод #военная_техника #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 10.07.2020
Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

01:54 10.07.2020
Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

19:20 09.07.2020
Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

22:36 08.07.2020
Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

22:24 08.07.2020
В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

18:51 07.07.2020
Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

18:14 07.07.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

09:59 06.07.2020
В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

07:21 05.07.2020
Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Трое украинских военных ранены на Донбассе

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки выявили два новых случая COVID-19, всего болеют 144 человека

В ДТП в Червонограде один человек погиб, двое госпитализированы

В центральной части Грузии произошло землетрясение

В Киеве 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе два медика

Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании

Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Украине 678 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 457 - выздоровели, 11 новых жертв вируса, 26 020 активных случаев

Водитель грузовика, который насмерть сбил прокурора вблизи Николаева, задержан, открыто уголовное производство

Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины

Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тыс., число инфицированных - 12,68 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА