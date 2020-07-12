События

10:19 12.07.2020

В Киеве 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе два медика

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В Киеве 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе два медика

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание Covid-19, увеличилось еще на 67 человек, общее количество инфицированных в столице достигло 6182 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сообщил Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 3 девочки, которым 3, 7 и 13 лет. А также – 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и два мальчика 12 и 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13, в Святошинском - 9 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #статистика
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