Количество больных COVID-19 снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины, а еще в трех осталось неизменным из-за отсутствия новых случаев заболевания, выздоровления и смерти.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (более 100), а также Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и Киеве (более 50). Больше всего выздоровевших – в Хмельницкой области, где выздоровело более трети от общего количества болевших, а также в Закарпатской, Харьковской и Черновицкой областях (более 50).

При этом в 17 из 24 областей, а также в Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти от Cоvid-19.

В 18 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 – в Сумской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 16 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 18 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 520 человек (на 3 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 55 новых случаев заболевания Covid-19 и 33 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 352 человека (на 22 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 4 новых случая заболевания и 11 случаев выздоровления, сейчас болеет 88 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Донецкой области 1 новый случай заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 500 человек;

- в Житомирской области 11 новых случаев заболевания, сейчас болеет 369 человек;

- в Закарпатской области 672 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 61 случай выздоровления, сейчас болеют 2 512 человек (на 5 больше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых случаев заболевания, сейчас болеют 92 человека;

- в Ивано-Франковской области 58 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 1 692 человека;

- в Киеве 67 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти также не было, количество болеющих достигло 4000 человек;

- в Киевской области 40 новых заболевших, 25 человек выздоровели, сейчас болеют 1 148 человек (на 15 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 случая заболевания, сейчас болеют 55 человек;

- в Луганской области случаев выздоровления, заболевания и смерти не было, болеет 10 человек;

- во Львовской области подтвержден 121 новый случай заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 48 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 763 человека (на 71 больше за сутки);

- в Николаевской области 4 новых случая заболевания, сейчас болеет 101 человек;

- в Одесской области 33 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 200 человек;

- в Полтавской области новых случаев выздоровления, заболевания и смерти не было, болеет 21 человек;

- в Ровенской области 78 новых случая заболевания и 39 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 780 человек (на 39 больше за сутки);

- в Сумской области 3 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 40 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 14 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 23 – выздоровления, сейчас болеют 806 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Харьковской области 28 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 55 человек выздоровели, сейчас болеют 1 132 человека (на 29 меньше, чем днем ранее;

- в Херсонской области случаев выздоровления, заболевания и смерти не было, болеет 15 человек;

- в Хмельницкой области 20 новых случаев заболевания и 81 – выздоровления, сейчас болеют 162 человека (на 61 меньше за сутки);

- в Черкасской области 10 человек заболели, 1 умер и 3 выздоровели, сейчас болеют 126 человек (на 6 больше за сутки);

- в Черновицкой области 23 новых случая заболевания, 3 ранее заболевших умерли, 56 человек выздоровели, сейчас болеет 2 215 человек (на 36 меньше за сутки);

- в Черниговской области 13 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 311 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, выявлено 678 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 457 выздоровели. Сейчас болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.