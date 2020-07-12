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09:07 12.07.2020

Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская – 17", – сказано в утренней сводке ГСЧС на сайте в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
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