События

08:39 12.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тыс., число инфицированных - 12,68 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тыс., число инфицированных - 12,68 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло, по состоянию на 8:00 по Киеву воскресенья, 564 тыс. 506 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 297, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 субботы этот показатель составлял 5 тыс. 285.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 воскресенья, насчитывалось 12 млн 684 тыс. 409 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 238 тыс. 072 против 177 тыс. 819 сутками ранее. Излечились почти 7 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах, по состоянию на 8:00 в воскресенье, выявлено 3 млн 245 тыс. 925 заболевших (рост за сутки 61 тыс. 351), скончались 134 тыс. 777 человека (рост за сутки - 685), излечились 995 тысяч.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 839 тыс. 850 (рост за сутки 39 тыс. 023), умерли 71 тыс. 469 (рост за сутки 1 тыс. 071), вылечены более 1,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 820 тыс. 916 до 849 тыс. 522 при 22 тыс. 673 летальных исходах и 534 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 883 человек, заразились 290 тыс. 504 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,8. В США на 1 млн населения скончались 415 человек, Бразилии - 336, Индии - 16, Великобритании - 660.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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