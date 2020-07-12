Спасатели продолжают тушение тления отдельных очагов лесной подстилки и древесины на территории двух лесничеств Луганской области

В Луганской области спасатели продолжают тушение тления отдельных очагов лесной подстилки и древесины в Боровском и Ахтырском лесничествах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)", – говорится в утренней сводке, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС - 485 человек л/с и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро".

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 человек, Новоайдара - 7 человек. Пять человек погибли.

9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.