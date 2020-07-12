События

08:06 12.07.2020

Губернатор Калифорнии приказал освободить новую группу заключенных из-за ситуации с COVID-19

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Губернатор Калифорнии приказал освободить новую группу заключенных из-за ситуации с COVID-19

Во избежание распространения коронавирусной инфекции в тюрьмах губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился освободить 8 тыс. заключенных.

"Это делается для обеспечения здоровья и безопасности заключенных и персонала", - говорится в заявлении секретаря Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации Ральфа Диаса.

В нем отмечается: "Мы стремимся реализовать эти меры таким образом, чтобы это соответствовало как общественному здоровью, так и общественной безопасности".

Приказ распространяется на заключенных, которым осталось отбывать наказание менее одного года, и запрещает досрочное освобождение лиц, отбывающих наказание за преступления, связанные с насилием в семье или другими насильственными преступлениями, или тех, кто, по оценкам властей, представляет опасность.

Накануне в США был зафиксирован рекордный рост числа инфицированных коронавирусом за стуки - более 66 тыс. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах число заболевших с начала пандемии COVID-19 превысило 3,2 млн, число жертв инфекции приближается к 135 тыс. человек.

Теги: #сша #калифорния #заключенные #освобождение
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