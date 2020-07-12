События

07:39 12.07.2020

Трое украинских военных ранены на Донбассе

2 мин читать
Трое украинских военных ранены на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены трое военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставлены в медицинские учреждения и оказана неотложная помощь врачей", – сказано в утренней сводке в воскресенье на странице штаба в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного противник на рассвете применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, а в вечернее время - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорску российские наемники неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово были задействованы станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По подтвержденным данным украинской разведки, за минувшие сутки военные уничтожили трех и ранили одного российских наемников на Донбассе. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм на подступах к Новотошковскому, а 120-ти мм минометы - вблизи Крымского. По украинским оборонным укреплениям в районе Хутора Вольного агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из минометов калибра 120-мм по окрестностям Авдеевки. Защитников Опытного и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 11.07.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

13:06 11.07.2020
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет - Минобороны

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет - Минобороны

07:25 11.07.2020
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения

18:20 10.07.2020
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

16:52 10.07.2020
В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

16:23 10.07.2020
Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

14:16 10.07.2020
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

13:40 10.07.2020
Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

13:05 10.07.2020
Зеленский поручил Степанову разобраться с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

Зеленский поручил Степанову разобраться с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

12:54 10.07.2020
Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

В Ровенской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса

Спасатели ликвидировали ночной пожар на свалке в Киеве

Под эгидой ЕС возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной

Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Количество заболевших коронавирусом в Молдове превысило 19 тыс. человек

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА