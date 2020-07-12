События

01:02 12.07.2020

Под эгидой ЕС возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной

2 мин читать

Под эгидой Европейского союза в воскресенье после долгого перерыва возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной.

"Первое с 2018 года заседание Диалога на высоком уровне при содействии Европейского союза пройдет в форме видеоконференции, а затем в четверг, 16 июля, состоится очное совещание на высоком уровне в Брюсселе", - сообщил на брифинге в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

"Дискуссию в воскресенье проведет из Брюсселя высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сопровождении специального представителя ЕС по диалогу и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака. Президент Сербии Александр Вучич примет дистанционное участие из Белграда, а премьер-министр Косово Авдулла Хоти - из Приштины", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Соглашение между Сербией и Косово открыло бы путь к международному признанию этой территории, к нормализации повседневной жизни ее населения и облегчило бы путь в Евросоюз Сербии, которая является страной-кандидатом в ЕС, сказал этот чиновник на условии анонимности.

"Если Косово и Сербия подпишут юридически обязывающее соглашение, которое полностью урегулирует наследие прошлого, то и у оставшихся стран ЕС не будет причин не признавать Косово", - сказал он, напомнив, что четыре страны-члена ЕС не признают самопровозглашенную "республику".

"Главная причина непризнания - это то, как Косово получило независимость, а не сам факт независимости", - считает он.

Возобновление диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя будет в повестке дня предстоящего в понедельник заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

В пятницу Вучич, Хоти и Боррель приняли участие в видеоконференции наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы ожидаем, что предстоящая на следующей неделе в Брюсселе очная встреча Вучича и Хоти будет началом реального диалога", - подчеркнул чиновник, напомнив, что до сих пор диалог между Белградом и Приштиной шел ровно 10 лет без особого успеха.

Теги: #косово #сербия #возобновление #диалог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 10.07.2020
В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

23:41 09.07.2020
В городах Сербии возобновились протесты, но они проходят мирно

В городах Сербии возобновились протесты, но они проходят мирно

21:56 09.07.2020
Россия через СМИ распространяет фейки относительно якобы причастности украинцев к беспорядкам в Сербии

Россия через СМИ распространяет фейки относительно якобы причастности украинцев к беспорядкам в Сербии

20:41 27.06.2020
Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

02:13 16.06.2020
Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

19:22 20.05.2020
Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

23:50 19.05.2020
Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

23:50 19.05.2020
Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

00:30 19.05.2020
Почти все штаты США подготовились к возобновлению работы экономики

Почти все штаты США подготовились к возобновлению работы экономики

23:08 18.05.2020
Авиасообщение, в том числе международное, возобновится вероятно в июне месяце - Шмыгаль

Авиасообщение, в том числе международное, возобновится вероятно в июне месяце - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Количество заболевших коронавирусом в Молдове превысило 19 тыс. человек

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач

Из-за непогоды SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту новой партии интернет-спутников Starlink

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА