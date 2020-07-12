Под эгидой ЕС возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной

Под эгидой Европейского союза в воскресенье после долгого перерыва возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной.

"Первое с 2018 года заседание Диалога на высоком уровне при содействии Европейского союза пройдет в форме видеоконференции, а затем в четверг, 16 июля, состоится очное совещание на высоком уровне в Брюсселе", - сообщил на брифинге в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

"Дискуссию в воскресенье проведет из Брюсселя высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сопровождении специального представителя ЕС по диалогу и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака. Президент Сербии Александр Вучич примет дистанционное участие из Белграда, а премьер-министр Косово Авдулла Хоти - из Приштины", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Соглашение между Сербией и Косово открыло бы путь к международному признанию этой территории, к нормализации повседневной жизни ее населения и облегчило бы путь в Евросоюз Сербии, которая является страной-кандидатом в ЕС, сказал этот чиновник на условии анонимности.

"Если Косово и Сербия подпишут юридически обязывающее соглашение, которое полностью урегулирует наследие прошлого, то и у оставшихся стран ЕС не будет причин не признавать Косово", - сказал он, напомнив, что четыре страны-члена ЕС не признают самопровозглашенную "республику".

"Главная причина непризнания - это то, как Косово получило независимость, а не сам факт независимости", - считает он.

Возобновление диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя будет в повестке дня предстоящего в понедельник заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

В пятницу Вучич, Хоти и Боррель приняли участие в видеоконференции наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы ожидаем, что предстоящая на следующей неделе в Брюсселе очная встреча Вучича и Хоти будет началом реального диалога", - подчеркнул чиновник, напомнив, что до сих пор диалог между Белградом и Приштиной шел ровно 10 лет без особого успеха.